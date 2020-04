Sam Decoussemaeker (17) maakt met zijn 3D-printers beschermmaskers voor huisartsen: “Via crowdfunding spaar ik voor de materialen” Gudrun Steen

01 april 2020

06u58 72 De Panne Laatstejaarsleerling Sam Decoussemaeker uit De Panne heeft sinds vorig jaar een passie voor 3D-printen. Die zet hij tijdens de coronamaatregelen in voor het goede doel: hij wil 400 beschermmaskers maken voor de Huisartsenkring Veurne. En dat is nog maar het begin.

Sam zit in zijn laatste jaar handel aan het Atheneum in Veurne. Volgend jaar kiest hij voor de opleiding industrieel productontwikkeling. En die interesse past hij tijdens de coronamaatregelen toe om zijn steentje bij te dragen. Hij wil er namelijk liefst 400 beschermmaskers mee maken voor huisartsen. “Vorig jaar kocht ik mijn eerste 3D-printer in Nederland”, vertelt Sam. “Ondertussen heb ik er vier, waarvan twee groot genoeg zijn om de beugels voor de beschermmaskers te printen. Als je weet dat het printen van een beugel vier uur in beslag neemt, besef je dat extra printers noodzakelijk waren.”

“Met de steun van Atheneumleerkracht Diederik D’Hert, die zelf ook aan 3D-printing doet, startte ik een crowdfunding, en mét succes want met het ingezamelde geld kon ik vier extra printers aankopen”, gaat Sam verder. “Die zijn net geleverd en zo kan ik per dag 30 beschermbeugels printen. Dat ik er zoveel per dag maak is nodig, want de huisartsenkring van de regio Veurne alleen al heeft er 400 nodig.”

Kant-en-klare maskers

De crowdfunding was een succes, maar extra financiële steun is nog steeds welkom. “De grondstof om de beugels te printen is filament. Met een rol van één kilo kan ik ongeveer 27 beugels maken. De kostprijs van zo’n rol is 20 euro. Daarnaast heb ik beschermplastiek van 0,3 millimeter en elastieken nodig. Zo kan ik kant-en-klare beschermmaskers afleveren. Ik blijf hiervoor hopen op de financiële steun van de mensen want ik schenk alles gratis. Al het geld dat ik krijg, investeer ik in de aankoop van het materiaal, zodat we snel veel beschermmaskers kunnen maken. Naast de huisartsen zijn er nog mensen die dat goed kunnen gebruiken, zoals thuiszorgverleners.”

Naast de digitale les die Sam dagelijks krijgt, gaat al zijn tijd momenteel naar het maken van de beschermmaskers. “We mogen toch nergens naartoe, dus kan ik beter mensen helpen. En ik maak ook mijn eindwerk over 3D-printing dus dit project is meteen een praktische oefening”, knipoogt de geëngageerde tiener. Sam is daarnaast kandidaat-redder en zou graag deze zomer op het strand staan, maar dat is nog even afwachten. “De laatste proeven zijn door de coronacrisis uitgesteld”, vertelt hij.

Wie Sam financieel wil helpen met zijn project kan hem contacteren via corona3dprints@gmail.com.