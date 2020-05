Sam (17) blijft maar spatmaskers maken. Dit keer print hij er voor juffen en meesters Gudrun Steen

Sinds eind maart is Sam Decoussemaeker uit De Panne continue gratis spatmaskers aan het maken voor de hulp- en zorgsector. Momenteel maakt hij 700 faceshields waarvan 100 voor de vier basisscholen van Kust en Polder zodat de onderwijzers straks beschermd voor de klas kunnen staan.

Op 1 mei kreeg hij op VTM nog het langste applaus van de bewoners van de Donnylaan in De Panne voor zijn inzet. Sam Decoussemaeker is niet te stoppen. Eind maart zette hij een crowdfunding op het getouw om zo materiaal te kunnen aankopen om beugels te printen met zijn 9 3D-printers. De afgewerkte gezichtsmaskers gingen al naar huisartsen, verschillende woonzorgcentra in onze regio, het revalidatieziekenhuis KEI in Oostduinkerke, de politie Westkust en Polder en de brandweer Westhoek. De teller staat op 1400 gezichtsmaskers en 500 ear savers (hulpstukken die irritatie aan de oren voorkomen red).

En nog is Sam niet moe want Rotary Koksijde-De Panne-Veurne sponsorde 700 extra faceshields voor leerkrachten, hulpverleners, medische en paramedische beroepen. “Ik ben zeer blij met de onverwachte steun. Eerstdaags zullen alle leerkrachten van de vrije basisscholen Kust & Polder een gezichtsbeschermer hebben”, reageert Sam. Het gaat om De Ark in Koksijde, Stella Maris in Nieuwpoort, Houtmarkt in Veurne en vrije basisschool Alveringem. Zelf is Sam ook nog student. Hij zit in zijn laatste jaar handel aan het Atheneum Veurne.