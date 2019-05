Rookontwikkeling in woning door vaatwas, bewoonster kan ontkomen met kindje van 4 maanden Bart Boterman

29 mei 2019

18u25 0 De Panne In de Moeresteenweg in Adinkerke ontstond woensdag rond 13.40 uur een brand in een woning. Op dat moment waren een vrouw en haar kinderen van 4 jaar en 4 maanden aanwezig.

De bewoonster merkte rookontwikkeling op in de keuken spoedde zich met haar kinderen naar buiten. De brandweer kwam ter plaatse en ging de brand te lijf. Volgens de politie Westkust was de oorzaak een kortsluiting in een vaatwasmachine, die vooral voor hevige rookontwikkeling zorgde. De vrouw en haar kinderen werden opgevangen bij een vriendin in de buurt en het gezin werd later naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. Het kindje van 4 maanden oud lag namelijk te slapen op de bovenverdieping en er was al rook opgestegen. Het kind was schijnbaar niet gewond. Het huis liep rook- en waterschade op, maar is niet onbewoonbaar.