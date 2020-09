Roker wil mondmasker niet opzetten en verwondt ook politieagent in De Panne Bart Boterman

11 september 2020

12u27 0 De Panne Een man (30) uit Moeskroen hangt zes maanden cel boven het hoofd voor een inbreuk tegen de coronamaatregelen en weerspannigheid tegen de politie in De Panne.

De politie zag op 12 augustus de man roken aan een tramhalte ter hoogte van de Zeilweg. Hij gooide zijn sigarettenpeuk weg, maar zette zijn mondmasker niet op. Hij werd erop aangesproken door de politie en verklaarde dat zijn mondmasker nog op het strand lag.

De man weigerde mee te werken en de politie besloot hem uiteindelijk bestuurlijk aan te houden. Hij liep echter weg, werd gevat en trok zich opnieuw los. Nadat de politie hem opnieuw had vastgegrepen, bleef hij tegenstribbelen tot in het cellencomplex. Een politieman raakte gewond aan de hand. De man verklaarde in een verhoor dat hij geen geweld gebruikte en niemand beledigde. Op het proces liet hij verstek. Het Openbaar ministerie vroeg zes maanden cel. Vonnis 9 oktober.