Roekeloze Fransman crasht zwaar en zit gekneld na nemen van verkeerde kant van rotonde

29 juni 2019

16u39 0 De Panne In de Duinkerkekeiweg in Adinkerke zat een Franse bestuurder zaterdagmorgen rond 9.30 uur gekneld in zijn wagen na een ongeval en crash in een diepe sloot. De crash was het gevolg van roekeloos rijgedrag.

De wagen reed in de richting van Adinkerke en wilde nog een andere auto inhalen vlak voor de rotonde aan de Tuinwijkstraat. Maar de bestuurder had zich kennelijk mispakt, scheurde dan maar over de verkeerde kant van de rotonde en ging een twintigtal meter verder door een muurtje van een duiker aan een gracht. Daarbij scheurde de wagen rakelings langs een fietser. Vervolgens kwam de wagen zwaar beschadigd tot stilstand in de die gracht.

De bestuurder zat gekneld in zijn wagen en werd door de brandweer bevrijd, nadat getuigen de hulpdiensten belden. De man werd gewond en onder MUG-begeleiding naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. De man verkeert niet in levensgevaar. Zijn wagen of wat ervan restte werd getakeld.