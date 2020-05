Rode Kruis vrijwilligers blijven helpen in woonzorgcentrum Sint-Bernardus Gudrun Steen

07 mei 2020

10u02 9 De Panne Vrijwilligers van het Rode Kruis De Panne-Adinkerke zijn al wekenlang actief in het woonzorgcentrum Sint-Bernardus in De Panne. Dat blijven ze doen en op een veilige manier. In een tent kleden ze zich om en wassen zich om besmetting te beperken.

Carla Casteleyn is één van de vrijwilligers. “Sinds paasmaandag doen we vrijwilligerswerk in Sint-Bernardus. Dat woonzorgcentrum ligt net over ons Rode Kruis lokaal. Daar hebben we trouwens een mobiele kleed- en wasruimte geplaatst bestaande uit twee tenten. In de eerste gooien we ons beschermingsmateriaal weg en in de tweede kleden we ons om en wassen ons. Een paar minuten later zijn we volledig gedesinfecteerd klaar om huiswaarts te trekken. Na elke shift wordt onze kledij, tot de onderbroek toe, grondig gewassen. Als Rode Kruis vrijwilligers staan we altijd paraat om mensen bij te staan. Ook nu. Van mensen uit de buurt kregen we extra beschermingsmateriaal.” Het belang van de vrijwilligers is niet te onderschatten beseft communicatieverantwoordelijke Ivan Bossant van de lokale Rode Kruis afdeling. “We hebben tijd om met de bewoners te praten en dat blijft nodig want die mensen zitten al wekenlang sociaal geïsoleerd. Uiteraard kunnen ze via digitale middelen wel hun familie en vrienden zien maar een echt babbeltje doet vaak zoveel meer deugd.”