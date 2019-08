Recreatieverbod in Vijvers Markey door blauwalgen Bart Boterman

30 augustus 2019

10u29 0 De Panne In de Vijvers Markey in Adinkerke geldt sinds kort een recreatieverbod. Er zijn namelijk blauwalgen vastgesteld.

“De blauwalgen ontwikkelen zich in een drijflaag op het wateroppervlak en maken giftige stoffen aan. Deze kunnen zowel voor mensen als dieren gevaarlijk zijn. Wie in contact komt met de giftige algen, kan onder andere irritatie aan de huid, ogen en luchtwegen ervaren. Bijgevolg is het er tijdelijk verboden om te vissen. Zoals steeds blijft zwemmen eveneens verboden", luidt de mededeling van het gemeentebestuur.

“Deze maatregel blijft van kracht tot blijkt dat de concentraties opnieuw onder de drempel liggen. Wie dode vissen en/of watervogels aantreft, moet dit melden bij de dienst Milieu op het nummer 058/42.97.68 of milieu@depanne.be.”