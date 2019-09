Raadslid Pascal Demuysere neemt voorlopig afscheid van de politiek door ziekte GUS

10u01 6 De Panne Op het einde van de gemeenteraad in De Panne nam raadslid Pascal Demuysere (ACT!E) het woord. “Tot 1 januari neem ik politiek verlof want ik ben heel erg ziek.” Na zijn betoog kreeg hij een bemoedigend applaus.

Pascal Demuysere is al zijn hele leven geëngageerd. Het startte al in zijn jonge jaren bij de jeugdraad en de scouts van De Panne. Mensen helpen is zijn levensdoel. In het Atheneum van Veurne was hij jaren godsdienstleerkracht. In 2012 richtte hij samen met Dirk Blondé, en de hulp van hun echtgenotes, uitvaartcentrum Cura op. Pascal ontwerpt ook zelf urnen en grafmonumenten. In zijn vrije tijd is hij gepassioneerd door het zeilwagenrijden hoewel hij daar door zijn zaak de laatste jaren niet meer zoveel tijd voor heeft. De familie Demuysere en het zeilwagenrijden zijn één. Met zijn broer Henri vormde Pascal jaren een stevige tandem in die sportdiscipline.

“Mensen bij elkaar brengen, daarvoor ben ik in de politiek gestapt. Mijn gedrevenheid is mijn grootste drijfveer. Ik weet dat deze bewindsploeg een visie heeft op lange termijn. Er waait een nieuwe wind door De Panne. Ik ben tegen alle vormen van persoonlijke verrijking door de politiek. Waar is de tijd dat vrijwilligerswerk nog echt vrijwillig was? Politiek is voor velen een technische aangelegenheid waarin ze zeer sterk bedreven zijn maar niet gedreven. Dit heb ik altijd willen vermijden maar het blijkt utopisch.” Een applaus volgde na zijn emotionele woorden. Gemeenteraadsvoorzitter Serge Van Damme (ACT!E) stak zijn partijgenoot een hart onder de riem. “Bedankt voor jouw tomeloze inzet. We rekenen erop dat je in 2020 terugkomt in een betere gezondheid.” Ook Ann Vanheste (DAS) betuigde haar medeleven. En Pascal zelf bedankte iedereen voor de steun.