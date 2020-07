Provinciecentrum Duinpanne nog toegankelijker en kindvriendelijker Gudrun Steen

08 juli 2020

19u30 0 De Panne Het provinciale bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne is uitgebreid met een nieuwe speelzone voor kinderen en tieners. Daarenboven zijn de tentoonstelling en de bar nu voor iedereen toegankelijk.

De provincie investeerde 50.000 euro in een nieuw speelterrein bij Duinpanne. Een groot nest is de blikvanger. Van daaruit vertrekken verschillende speelelementen. Het klimnest, de apenbruggen en slingerlussen zijn geschikt voor de oudere kinderen. De kleintjes zullen zich uitleven op de schommels, wiebelbalken en rolbomen.

Daarnaast is er gewerkt aan de toegankelijkheid van de tentoonstelling en de bar door de plaatsing van hellende vlakken. Ook het duinpad in de tuin is hersteld. Door al die inspanningen krijgt Duinpanne het kwaliteitslabel voor toegankelijk toerisme van Toerisme Vlaanderen.

Tot slot vormt het centrum het begin- en eindpunt van de Groene Haltewandeling. Dat betekent dat wandelaars met de trein, tram of bus naar de groene halte kunnen. Vandaar start een tocht in een lus die opnieuw uitkomt aan de halte. De Vlaamse kust telt zeven zo’n wandelroutes.

De komende maanden breidt de provincie de parking uit met twintig plaatsen en een kiss- en ridezone voor bussen.