Procureur-generaal haalt hard uit naar jonge vader: “Kleine Romy werd doodgeschud door kroonprins Bennet. En zijn moeder is de Queen Mother” Siebe De Voogt

16 januari 2020

12u51 18 De Panne Procureur-generaal Serge Malefason heeft de volksjury tijdens zijn requisitoir gevraagd om Bennet Demeulenaere schuldig te verklaren aan doodslag. De jonge vader handelde volgens het OM allesbehalve in blinde paniek, zoals hij al twee jaar lang beweert. “De kleine Romy werd doodgeschud door kroonprins Bennet, die geïrriteerd was door haar gemekker”, sneerde hij.

“Het koninkrijkje langs de Dwarsstraat.” Zo beschreef procureur-generaal Serge Malefason de woning van het gezin van Bennet Demeulenaere in Adinkerke. Bennets moeder Maureen Caron moest het tijdens het proces al verschillende keren ontgelden en dat was ook tijdens het requisitoir van het OM niet anders. “De verhoudingen binnen het koninkrijk lagen erg moeilijk. Aan het hoofd stond en staat op vandaag Maureen, de Queen Mother. Zij bestuurt het gezin. Haar vriend Christiaan Couwet is de prins-gemaal. En dan heb je nog de kroonprins Bennet Demeulenaere. Maureen had een onvoorwaardelijke moederliefde voor haar zoon: kroonprins Bennet. Roepnaam ‘Bennetje’. Die moederliefde heeft haar blind gemaakt. Ze weigert in te zien dat haar zoon de doder is van Romy.”

Rotverwend

Hét toonbeeld van onschuld was volgens de procureur-generaal de kleine Romy. “Zij verkeerde de dag van de feiten in een blakende gezondheid. Ze was 39 dagen oud, 54 centimeter groot en 4,8 kilo zwaar. Dat is niet groot en zeer fragiel. Een pril leven dat nooit tot ontplooiing zou komen, want Romy’tje werd doodgeschud door Bennetje: een man van 1,75 meter en toen nog 75 kilo. Bennet was rotverwend en naarmate hij volwassener werd, zag je de situatie binnen het gezin wijzigen. De Queen Mother werd langzaamaan gedomineerd door een tiran. Alles stond in het teken van de grillen en lustbeleving van Bennetje. Hij is uitgegroeid van een verwend nest tot een tiran. Zijn wil was wet. Dat heeft geleid tot de dood van Romy Demeulenaere.”

Doodslag

Volgens het OM maakte Bennet Demeulenaere zich schuldig aan doodslag. Van blinde paniek was volgens de procureur-generaal geen sprake en van een val al helemaal niet. “Romy moest dood. Ze was misschien nog gered kunnen worden als sneller een drain in haar hersenen was gestoken. Bennet schaamde zich naar eigen zeggen om de waarheid te vertellen, maar onthield in werkelijkheid cruciale informatie van de dokters. Hij heeft Romy de kans niet willen geven. Tijdens z’n slotverhoor vertelde Bennet bovendien dat hij de situatie van Romy’tje niet zo erg inschatte, toen hij haar in een derde fase onder koud water stak in de keuken. Maar waarom moest hij dan eerst beginnen schudden? Bennet was niet in paniek, maar heeft uit frustratie en irritatie gehandeld. Dat is de rode draad door z'n leven. Hij reageert op frustratie met geweld en dat geweld richtte zich op 1 januari 2018 jammer genoeg op een weerloos leventje van 39 dagen oud.”