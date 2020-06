Proces Franse tabaksdief (57) gaat van start: Hij probeerde een agent aan te rijden tijdens zijn vlucht en werd na 15 geloste schoten geraakt Bart Boterman

30 juni 2020

11u53 0 De Panne Op de Veurnse rechtbank ging dinsdagmorgen het proces tegen Arezki A. (57) van start, de tabaksdief uit Roubaix die op 10 januari 2017 wegreed van de politie nadat hij toesloeg in de Carrefour in de Strandlaan in Koksijde. Er ontstond een achtervolging en de man probeerde moedwillig een politieman aan te rijden bij een wegversperring. Hij werd daarna liefst 15 keer beschoten tijdens zijn vlucht. Uiteindelijk werd de man geraakt en kwam zijn wagen tot stilstand in de Kerkstraat in De Panne, waar hij in kritieke toestand raakte.

De beklaagde werd die dag opgewacht door de politie op de parking van de Carrefour in Koksijde na een hit van een ANPR-camera, omdat hij geseind stond. Bij het buitenkomen duwde hij zijn winkelkar met gestolen tabak tegen de motard van de politie en vluchtte. Hij scheurde in de Veurnestraat een wegversperring voorbij, achternagezeten door verschillende combi’s. Ter hoogte van het IBIS-hotel in de Veurnestraat in De Panne werd een vijftal keer geschoten door een politieman, waarvan geen enkele keer raak.

Kritieke toestand

De Fransman reed, aan snelheden tot 100 per uur, richting Esplanade naar de Westhoeklaan. Daar moest een politieman, die hem wilde doen stoppen, aan de kant springen. De fiets die hij bij zich had, werd weggeslingerd. De twee politiemannen die hun collega bijna zagen doodgereden worden, openden het vuur om de Fransman stoppen. Daar werd hij geraakt in de romp. Zijn auto kwam tot stilstand in de Kerkstraat. De vluchtende dief raakte in kritieke toestand. Uiteindelijk was hij vrij snel buiten levensgevaar, al heeft het weinig gescheeld.

Poging tot doodslag

De man werd aangehouden voor poging tot doodslag op een politieman. Twee andere politie-inspecteurs werden zelf ook verdacht van een poging tot doodslag op de Fransman door de geloste schoten, maar zij werden uiteindelijk buiten vervolging gesteld door de raadkamer. Twee politiemensen zijn wel nog burgerlijke partij. Arezki A. wordt vervolgd voor poging doodslag op de politieman die weg moest springen, alsook gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van een andere politieman.

De zaak kwam dinsdagmorgen voor het eerst voor de rechtbank van Veurne, maar werd uitgesteld naar 13 oktober om de advocaten toe te laten conclusies op te stellen.