Pony nog steeds spoorloos in natuurreservaat ondanks dagenlange zoektocht Bart Boterman

02 juni 2019

20u20 0 De Panne De zoektocht naar de vermiste pony in het natuurreservaat De Westhoek in De Panne heeft niets meer opgeleverd. Er werd nochtans drie dagen lang met man en macht gezocht in het 340 hectare grote gebied. Het gezin uit Dour keerde intussen aangeslagen en zonder pony naar huis.

De pony Un Black Imprévu sloeg donderdagnamiddag op hol op het strand van De Panne, nadat het dier schrok van een hond. De amazone, de 14-jarige Noémie uit Dour, viel. Het meisje was met haar gezin en pony naar manege De Drie Vijvers gekomen om van daaruit een wandeling te maken. Na de val op het strand rende de pony naar het natuurreservaat. Sindsdien is er geen enkel spoor meer van de pony. Een mysterie, lijkt het wel. Ook manegehouder Stefaan Mergaert van De Drie Vijvers ging drie dagen lang mee zoeken.



“We kregen hulp vanuit verschillende hoeken en mochten zelf te paard gaan zoeken in het reservaat, onder begeleiding van de cavalerie. De brandweer installeerde de ladderwagen als uitkijkpunt en scande het gebied met een warmtecamera. Verschillende vrijwilligers kwamen met hun eigen drone over het dichte struikgewas speuren en zelfs begane dagjes toeristen zochten mee. Ook piloot Andy Cottry vloog verschillende keren over met zijn sportvliegtuigje. Allemaal tevergeefs”, reageert Stefaan Mergaert.

Raadsel

“Er is nog steeds geen enkel spoor. Geen hoefafdruk, geen mestbal, geen stukje van zijn zadel of hoofdstel te vinden. Wij staan voor een raadsel en weten niet wat we nog meer kunnen doen”, aldus Stefaan. “Mochten iemand toch nog een pony opmerken in het reservaat of in de buurt, gelieve onze manege of de politie zo snel mogelijk te contacteren”, voegt hij toe. Intussen in het aangeslagen gezin van Noémie zonder pony teruggekeerd naar huis, ondanks drie dagen zoeken.