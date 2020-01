POLL. De Panne houdt als enige Westkustgemeente de traditie van kerstboomverbranding in ere. Goed idee? GUS

07 januari 2020

Nee 31% De Panne Toerisme De Panne organiseert nu zaterdag op het strand de jaarlijkse kerstboomverbranding. Daarmee is de gemeente de enige in de Westkust die aan die traditie vasthoudt.

“De kerstboomverbranding is een vaste waarde in ons programma”, reageert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “We sluiten daarmee onze eindejaarsperiode af. Uiteraard gaat het enkel om de bomen, dus zonder de potten en slingers. Ik geef toe dat, zeker wanneer de bomen nat zijn, er nogal wat rook ontstaat tijdens zo’n verbranding. Wel heb ik er moeite mee om alles zomaar af te schaffen, omdat een stuk van de publieke opinie moord en brand schreeuwt. Er komen duizenden mensen naar onze kerstboomverbranding. Dat betekent dat velen de traditie genegen zijn. Mocht er geen volk meer zijn, dan ben ik de eerst om dat evenement anders aan te bieden.”

De kerstboomverbranding op het strand van De Panne start nu zaterdag om 17.30 uur. Je kan genieten van gratis oliebollen, gebakken sprot, glühwein, jenever en warme chocolademelk. Er is ook een optreden van een rockpopband.

Andere (West)kustgemeenten kiezen voor een alternatief. Koksijde verzamelt zijn kerstbomen en laat ze via de afvalintercommunale IVVO composteren. Nieuwpoort verhakselt de ingezamelde kerstbomen. In Veurne is er alleen nog in Bulskamp een kerstboomverbranding. De overige bomen worden gecomposteerd. In Oostende vindt dan weer voor het eerst een Wensfeest in plaats van een kerstboomverbranding plaats.