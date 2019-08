Politie Westkust voert onderzoek naar zes brandstichtingen in buurt van Artiestenpad en Calmeynbos Siebe De Voogt

08 augustus 2019

17u02 0 De Panne In de buurt van het Artiestenpad en Calmeynbos in De Panne zijn één of meerdere brandstichters aan het werk. De politie Westkust is een onderzoek gestart naar zes feiten die sinds 31 juli plaatsvonden.

De voorbije week werd de brandweer verschillende keren naar het Artiestenpad in De Panne geroepen. Ze registreerden ook oproepen uit de buurt van het Calmeynbos, meerbepaald de zone tussen Oosthoek en Duinhoek. Bij aankomst van de brandweermannen stonden telkens verschillende kleine stukken vegetatie in brand van amper een paar vierkante meter. Grote schade was er dus nergens, maar toch vraagt de politie Westkust om alertheid. “We vragen om verdachte gedragingen in de buurt van het Artiestenpad of Calmeynbos onmiddellijk te melden op het nummer 058/53.30.00”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve. “Burgers die de afgelopen dagen iets verdacht zagen en daar nog geen melding van maakten, vragen we ook om ons alsnog te bellen. Alle tips zijn welkom. Ook onze ploegen zijn extra alert.”