Politie Westkust stuurt toeristen en wandelaars huiswaarts: “In je thuisgemeente kan je ook wandelen” Bart Boterman

19 maart 2020

16u03 628 De Panne De politiezone Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) houdt controles aan de toegangswegen. Wie niet in de zone woont en geen goeie reden kan voorleggen om daar te zijn, wordt teruggestuurd. Dat doen ze om te vermijden dat mensen massaal naar de kust trekken om uit te waaien of te wandelen.

“Wij voeren op regelmatige tijdstippen controles uit op de toegangswegen naar onze politiezone. Alle personen die niet-essentiële verplaatsingen wensen te doen, sturen we terug. We nemen dit heel letterlijk. Wandelen kunnen burgers ook in hun eigen woonplaats”, zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de lokale politie Westkust. “Uiteraard vragen we ook tweedeverblijvers om niet te komen. Denk aan uw én onze gezondheid en blijf zoveel mogelijk thuis”, aldus de woordvoerster.

Vrijdag nog meer controles

De controles aan de invalswegen en afritten van de E40 zijn donderdagmiddag gestart en worden vrijdag opgevoerd, om te vermijden dat dagjestoeristen dit weekend massaal voor de westkust kiezen. Ook op de zeedijk zouden dit weekend wel eens wandelaars, die geen inwoners zijn, weggestuurd kunnen worden. Volgens de zone worden intussen ook meer patrouilles vrijgemaakt om de controles te kunnen handhaven.