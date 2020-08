Politie Westkust blikt terug op ‘coronazomer’ met 323 pv’s: “Maar echte incidenten bleven uit” Mathias Mariën

31 augustus 2020

17u59 0 De Panne De politiezone Westkust heeft de voorbije maanden 323 ‘corona-pv’s’ opgemaakt. “De corona-problematiek legde een extra druk op de schouders van de politiemensen”, zegt korpschef Nicholas Paelinck.

“De kustversterking voor de politiezone Westkust van negen politiemensen vanuit de federale politie en politiemensen vanuit de WVL4 netwerkorganisatie (onder andere zes motorrijders en vier mountainbikers) was dan ook zeer welkom", gaat de korpschef verder. “Er zijn geen incidenten gesignaleerd geweest aan de Westkust. Binnen De Panne, Koksijde en Nieuwpoort bleef alles rustig en beheersbaar naar openbare orde en mobiliteit toe. Het drukke seizoen was gekenmerkt door zeer weinig evenementen, maar door corona verkozen veel Belgen een vakantie aan de Westkust. Naast de nodige interventies en vaststellingen wat betreft corona, werden ook drie handelszaken tijdelijk gesloten. We sprongen ook twee keer bij in bijstand naar aanleiding van incidenten bij de collega’s aan de Oostkust, namelijk één keer in Knokke en één keer in Blankenberge.”