Politie waarschuwt voor oplichting via Facebook: ‘advocate’ weekt geld los voor appartement Bart Boterman

08 april 2020

16u11 0 De Panne De politie Westkust waarschuwt nogmaals voor oplichting via Facebook nadat een vrouw uit De Panne zo’n 600 euro afhandig werd gemaakt. Het slachtoffer was namelijk op zoek naar een appartement en kwam in contact met ene Tamara De Groot, maar haar profiel bleek vals te zijn.

Een onbekende deed zich voor als een advocate om vertrouwen te wekken. Ze had zogezegd een appartement voor 600 euro per maand in de aanbieding en liet daar ook foto’s van zien. Het slachtoffer ging akkoord en maakte 600 euro over. Daarna liet het Facebookprofiel echter niets meer van zich horen. Ook de foto’s waren nep. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie. De computer crime unit van de politie Westkust is een onderzoek gestart. Inmiddels is het profiel verwijderd.