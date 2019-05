Politie moet tussenkomen omdat twee Fransen aperitief niet willen betalen Bart Boterman

27 mei 2019

17u12 0 De Panne De politie Westkust moest zondagnamiddag tussenbeide komen in een restaurant op het Bortierplein in De Panne voor twee Fransen die aperitief niet wilden betalen.

Het was rond 15.45 uur tot een discussie gekomen met de uitbater, waarop die laatste zich genoodzaakt voelde de politie te bellen. Volgens de politie weigerden de twee steevast te betalen omdat het volgens hen - in Frankrijk althans - de gewoonte is dat het aperitief in de prijs van het menu is inbegrepen. De politie trad bemiddelend op en liet de twee hun aperitief alsnog betalen.