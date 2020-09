Politie klist Nederlanders die 3.000 euro buit maakten uit hotel in De Panne. Wellicht beraamden ze ook nieuwe inbraak Bart Boterman

22 september 2020

18u49 1 De Panne Twee Nederlanders van 26 en 34 jaar zitten in de cel op verdenking van een inbraak in het Ara Dune Hotel in de Duinhoekstraat in De Panne. Op 23 augustus stalen ze er 3.000 euro uit een kluis. De twee werden maandag geklist dankzij het ANPR-camerasysteem van de politie Westkust. Ze reden opnieuw rond in De Panne, wellicht met de bedoeling opnieuw ergens in te breken.

Bij de feiten van 23 augustus waren beide mannen gehuld in bivakmutsen en hadden ze allerhande inbrekersmateriaal bij zich, waaronder koevoeten. In het hotel werd ‘s nachts heel wat schade aangericht, enerzijds om binnen te raken en anderzijds om de kluis open te krijgen. De buit was niet min. De nummerplaat van het Nederlandse voertuig werd opgemerkt in de buurt en een onderzoek werd opgestart. Intussen werd de nummerplaat ingegeven op het netwerk van ANPR-camera’s van de politiezone, waarbij het systeem een melding geeft als het voertuig in de zone binnenrijdt.

Opnieuw inbrekersmateriaal

Dat was maandag het geval. De politie snelde het voertuig achterna en kon de twee tegenhouden. In hun auto werd heel wat inbrekersmateriaal aangetroffen. Het vermoeden bij de speurders is dat het duo, uit de regio van Utrecht, opnieuw een inbraak beraamde in De Panne. Beide verdachten lossen echter weinig tijdens de verhoren en lijken doorwinterde criminelen. Waarom ze zich zo ver verplaatsen om in te breken, wordt onderzocht. Beiden zijn dinsdag in de late namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die besloot hen aan te houden.