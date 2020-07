Politie kan bankkaartdieven klissen dankzij camerabeelden en opvallende tattoo Bart Boterman

10 juli 2020

17u47 0 De Panne De Veurnse onderzoeksrechter heeft twee mannen (39 en 41) en een vrouw (37) aangehouden op verdenking van diefstal, informaticafraude en een inbraakpoging in De Panne.

Het trio zou op 7 juli hebben geprobeerd in te breken in een appartement in De Panne. Voordien, op 24 juni, zouden ze de portefeuille hebben gestolen van die bewoner. “Hierop werd misbruik gemaakt van zijn bankkaart en is geld afgehaald. Camerabeelden van de bank en een opvallende tattoo hebben hoofdverdachte K.C. de das omgedaan", aldus het parket.

De politie Westkust slaagde erin K.C., C.S. en vrouwelijke kompaan B.S. te klissen. “Het trio werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die oordeelde dat ze verder aangehouden moeten blijven”, stelt het parket. Ze moeten dinsdag voor de raadkamer komen.