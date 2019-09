Politie doet getuigenoproep na brutale home-invasion op 85-jarige vrouw. Herken jij de daders? Bart Boterman

25 september 2019

16u27 1 De Panne De politie Westkust hoopt via een getuigenoproep in het opsporingsprogramma Faroek tot een doorbraak te komen in een onderzoek naar een brutale home-invasion in het voorjaar in De Panne. Op valentijnsnacht werd een 85-jarige dame thuis in de Hoge Duinenlaan met geweld overmeesterd in de slaapkamer en hard aangepakt. “Waar is het goud? Waar is het goud?”, schreeuwde een van de overvallers. Ze gingen aan de haal met haar handtas en juwelen.

Op bewakingsbeelden uit de straat is te zien dat anderhalf uur voor de home-invasion één van de daders, de kleinste van de twee, in de straat van het slachtoffer wandelt samen met een vrouw. De vrouw draagt een mantel en hoge hakken. De politie vermoedt dat de twee ergens gaan dineren zijn voor Valentijn. Ze stappen in de richting van het huis van het slachtoffer om een minuut later terug te keren. Een uur later komt diezelfde man opnieuw in beeld en twintig minuten later nog eens, dit keer vermoedelijk samen met zijn kompaan. Ze wandelen samen nog enkele keren op en af naar de woning, om uiteindelijk toe te slaan.

Trauma

Het duo gooide een raam in met een steen en trapte de deur in. Ze doorzochten het huis en de kleinste overvaller overmeesterde het slachtoffer in de slaapkamer. De bejaarde vrouw werd in bedwang gehouden met een arm op haar keel, een hand op de mond en haar armen vastgehouden. Naast een zwaar trauma, liep ze ook hevige blauwe plekken in de nek en armen op. “Waar is het goud? Waar is het goud?”, riep de overvaller in het Frans. Hij rukte haar halsketting af en het duo verliet het huis rond 2 uur ‘s nachts met haar handtas en juwelen. Op camerabeelden zijn ze te zien met en witte kussensloop met daarin vermoedelijk de buit.

Lidl-zak

Daags nadien vindt een gemeentearbeider een zak van warenhuis Lidl naast een afvalcontainer op het strand, niet zo ver van de woonplaats van het slachtoffer. In de tas zat een deel van de buit, de rekening van aankopen en enkele levensmiddelen. De aankopen werden op 7 februari gedaan, waardoor de politie vermoedt dat het duo al een week verbleef in De Panne. De speurders doen een oproep naar immokantoren of verhuurders van vakantiewoningen om de daders op te sporen. Het duo sprak in elk geval Frans en vermoedelijk zijn ze afkomstig uit Noord-Frankrijk. Ook de vrouw die eerst bij de een van de daders liep en mogelijks uit eten is geweest voor valentijn, kan voor een doorbraak zorgen. De politie roept haar op om zich te melden.

Persoonsbeschrijvingen

De eerste dader is ongeveer 25 à 30 jaar oud en ongeveer 1,75 meter lang. De man is normaal gebouw, heeft een licht getaande huidskleur en heeft kort bruin haard. Volgens het slachtoffer had hij een gaaf gezicht zonder baard en nette, verzorgde handen en nagels. Hij droeg een beige broek, een bleke trui met lange mouwen en zwarte schoenen met witte accenten. De tweede dader was groter dan zijn kompaan, ongeveer 1, 85 meter groot, heeft een zwarte huidskleur en kort geschoren haar. Hij droeg een donkere donsjas met kap en een kraag in bont. Tips zijn welkom op het gratis nummer 0800/30.300.