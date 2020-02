Plopsawagen Holiday Park verkocht voor 280 euro GUS

19 februari 2020

09u27 0 De Panne Veel interesse was er niet voor de Plopsawagen van het Duitse pretpark Holiday Park. Op de veilingwebsite vavato.com werd de verkoop afgeklopt op 280 euro.

De veiling is afgerond, er waren slechts vijf biedingen en de eindsom bedroeg amper 280 euro. Een koopje voor een Chrysler Stratus Cabrio zou je denken. De wagen was echter in slechte staat. Het lederen interieur was versleten, starten deed het voertuig ook al niet en de boorddocumenten ontbraken. Goed nieuws, de sleutel was er wel nog. De stickers van het pretpark moeten er nog af. De Chrysler was één van de laatste oude wagens die tot een paar jaar terug nog meereden in de Plopsaparade. Ondertussen koos het pretpark voor auto’s van het merk Mercedes.