Plopsaqua De Panne werkt vanaf zaterdag in drie shiften: tot 21 uur waterpret mogelijk Gudrun Steen

09 juli 2020

14u20 1 De Panne Om toch zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven om te plonzen, voegt waterattractiepark Plopsaqua in De Panne vanaf zaterdag een extra shift toe. Zo zijn er drie in totaal. Per tijdsslot mogen er maximaal 375 mensen binnen om het veilig te houden.

“In een normale periode kunnen we 1.200 zwemmers gelijktijdig toelaten. Vandaag, door de coronabeperking, zijn er dat maar 375”, schetst Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. “Vanaf zaterdag laten we elke dag ook zwemmers toe van 18 tot 21 uur. Dat brengt het totaal aantal op drie shiften. De eerste is van 10 tot 14 uur en de tweede van 14 tot 18 uur.”

Een ticket voor de ochtend en middag kost 19 euro, voor de avond komt dat op 16,5 euro. Het stormbad is open, maar ‘storm op zee’ is er niet. De kleedkamers zijn een uur voor het tijdsslot open. Reserveren is verplicht en kan hier. Inwoners van De Panne hoeven zich niet vooraf in te schrijven, net zoals mensen met een handicap. Wil je een reservatie verplaatsen, dan rekent Plopsa een administratieve kost van 3,5 euro aan.

Plopsaland

Plopsaland De Panne is dagelijks open van 10 tot 18 uur. Vanaf 15 juli is dat op woensdag en zaterdag ook van 18 tot 22 uur. Ook voor het pretpark is reserveren verplicht.