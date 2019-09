Plopsaland zoekt nog 250 jobstudenten voor “ontzettend druk” najaar GUS

16 september 2019

16u58 0 De Panne Met Halloween en de kerstperiode in het vooruitzicht kijkt het pretpark Plopsaland uit naar een druk najaar. Het zoekt nog 250 jobstudenten, vooral in de horeca.

“We hebben een ontzettend druk najaar”, stelt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. “Elk jaar hebben we meer studenten nodig om alle posten in te vullen. Voorlopig moeten we nog geen punten sluiten. De volgende jaren zullen we meer rekruteren in Frankrijk om alle vacatures tijdig te kunnen invullen.”

Als er nu al een personeelstekort is, wat zal dat dan geven eens het Plopsa-hotel de deuren opent? “Daar maken we ons minder zorgen over”, zegt Van den Kerkhof. “Daar zullen vaste medewerkers aan de slag gaan. Voor dit najaar hebben we vooral nood aan jobstudenten of flexi-medewerkers voor onze horecapunten.”

En of het drukke maanden worden in Plopsaland. Dit weekend staat K3 op het podium. Later volgen nog Cars & Coasters met filmauto’s en -helden, de halloweenactiviteiten zoals de nieuwe ‘scare nights’ voor bezoekers ouder dan veertien jaar, vanaf 9 november de Sintweekends en in de kerstperiode tot slot Winter Magic. En tussendoor viert het park de verjaardag van Kabouter Plop. Info: www.plopsa.be.