Plopsaland zoekt 2.250 werknemers en organiseert daarom een tweedaagse jobfuif GUS

05 februari 2020

13u01 0 De Panne Net zoals vorig jaar organiseert Plopsaland De Panne een jobfuif. Op 13 en 14 februari zijn toekomstige medewerkers meer dan welkom mits ze vooraf zijn ingeschreven. En dat mogen er veel zijn want het pretpark zoekt liefst 2.250 werknemers.

Tijdens de jobfuif kunnen sollicitanten in een ongedwongen sfeer kennis maken met de verschillende vacatures. “We zoeken allerlei mensen”, benadrukt parkmanager Wim Wauters. “Ik denk maar aan attractiebedieners, onthaalmedewerkers, horecahulp, winkelpersoneel en uiteraard helpende handen om ons park netjes te houden. De jobfuif is een totaalbeleving met hapjes, drank, aanstekelijke beats en meet & greets met de Plopsa-figuren. Uiteraard staan ook onze verantwoordelijken paraat voor een eerste verkennend gesprek. Zo maken onze toekomstige werknemers meteen kennis met de vrolijke omgeving waarin ze mogelijk aan de slag kunnen.”

Druk jaar

Het pretpark zoekt in totaal 2.250 werknemers. Dat is een pak volk maar Plopsaland kijkt dan ook uit naar een druk jaar. “Midden dit jaar willen we ons Plopsa hotel openen, goed voor een vijftigtal medewerkers”, zegt Plopsa ceo Steve Van den Kerkhof. “Dat gaat van receptionisten tot restaurantmedewerkers en kamermeisjes. Daarnaast vieren we de twintigste verjaardag van ons pretpark. We openen officieel de gloednieuwe Dino Splash en programmeren talrijke activiteiten. Dat start al in de paasvakantie met de Paw Patrol Show en de paaseierenraap met Kaatje. The Magic Bubble Nights krijgen deze zomer een vervolg. Voor de eerste keer zetten Samson & Marie hun schouders onder de zomershow en ook dat zal veel bezoekers aantrekken.”

Jobstudenten kunnen het hele jaar door solliciteren bij Plopsa. Inschrijven voor de jobfuif kan via www.plopsajobdagen.be. Info: www.plopsajobs.be.