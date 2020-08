Plopsaland schrapt alle shows en evenementen tot het einde van de herfstvakantie Gudrun Steen

05 augustus 2020

11u53 0 De Panne Genieten van de attracties en smullen bij één van de horecapunten. Meer zit er niet in bij de Plopsaparken en dat tot het einde van de herfstvakantie. Dat geldt ook voor het Proximus Theater in Plopsaland.

“Al van bij de heropening bij het begin van de zomervakantie hebben we alle shows, evenementen en ontmoetingen met de figuren van Studio 100 geschrapt en dat werkt”, stelt Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof vast. “Daarom zullen we dit aanhouden tot zeker het einde van de herfstvakantie. Dat geldt trouwens voor al onze Plopsa-parken in België. Concreet zullen er bijvoorbeeld geen shows zijn van Samson en Marie die deze zomer normaalgezien zou debuteren in Plopsaland. Ook de angstaanjagende animaties tijdens Halloween hebben we afgelast. Uiteraard zullen we onze parken wel volgens het thema decoreren.”

Kustschlagerfestival en Sneeuwwitje kunnen niet doorgaan

Ook het theater blijft gesloten. “Dat betekent dat het kustschlagerfestival van september niet kan doorgaan en ook Sneeuwwitje niet”, geeft Van den Kerkhof nog mee. “Dat zijn organisaties van een externe partner. Het hangt van hen af of er een nieuwe datum geprikt zal worden. Die beslissingen zijn drastisch maar voor ons primeert de veiligheid van de bezoekers. Dat is ook de reden waarom iedereen verplicht een mondmasker moet dragen. Daarenboven hebben we onze capaciteit verminderd van 30 tot 40 procent van ons maximum naar 25 tot 30 procent. Je kan enkel onze parken bezoeken na reservatie. Zo hebben we niet alleen een zicht op hoeveel mensen er aanwezig zijn maar weten we ook wie en dat is nodig voor de contact tracing. Bij reservatie moeten de bezoekers hun gegevens achterlaten. Ook wanneer ze in één van onze horecazaken komen gebeurt dat nog eens.”

Voor Plopsaland De Panne en Plopsaqua kan je al reserveren tot en met het einde van de herfstvakantie. Dat geldt ook voor Plopsa Coo. Voor het indoorpark in Hasselt kan al tot het einde van de kerstvakantie gereserveerd worden.