Plopsaland laat je op verkiezingsdag voor de helft van de prijs binnen GUS

24 mei 2019

10u02 4 De Panne Verkiezingen en een pretpark. Je linkt het niet meteen aan elkaar maar Plopsaland De Panne heeft zondag een originele actie bedacht.

“We willen mensen warm maken om na het stemmen naar één van de Plopsa-parken te komen”, zegt Steve Van den Kerkhof, ceo van de Plopsa Group. “Daarom kunnen bezoekers aan de helft van de prijs binnen. De actie is wel enkel geldig in de webshops van onze pretparken met de promocode STEM19. Met de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar lanceerden we een gelijkaardige actie en we kregen daar uiteraard alleen maar positieve reacties op vandaar dit vervolg.” Info: www.plopsa.be