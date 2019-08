Plopsaland De Panne plant nieuwe, extreme achtbaan GUS

13 augustus 2019

10u26 50 De Panne Binnen een paar jaar komt er een nieuwe, extreme achtbaan in Plopsaland De Panne van het type ‘Xtreme Spinning Coaster’. De directie wil dat nog niet bevestigen maar de websites Plopsafans en Loopings maken het nieuws wel al wereldkundig.

De achtbaan bestaat uit ronddraaiende treintjes die drie keer overkop gaan. Je wordt langs het traject twee keer gelanceerd en de attractie bereikt een topsnelheid van 81 kilometer per uur. Enkel in Silver Dollar City in de Verenigde Staten staat er zo’n coaster Time Traveler. Die is Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof momenteel gaan testen. Binnenkort beslist hij of Plopsa investeert in zo’n achtbaan. Het is niet de eerste extreme coaster in Plopsaland. Er zijn al Annubis The Ride en Heidi The Ride. Dit jaar is de Splash getransformeerd tot DinoSplash.