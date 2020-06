Plopsaland De Panne ontgoocheld: “We waren klaar om volgende week open te gaan” Gudrun Steen

03 juni 2020

18u32 68 De Panne “Het personeel stond paraat en het pretpark was klaar maar toch moeten de poorten van onze Plopsaparken tot 1 juli gesloten blijven”, zucht ceo Steve Van den Kerkhof.



Bij Plopsaland De Panne hadden ze gehoopt om volgende week te kunnen openen maar de Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag beslist dat de pretparken pas vanaf 1 juli bezoekers mogen ontvangen. “Een streep door de rekening”, vindt Steve Van den Kerkhof. “België zet de grenzen vanaf 15 juni open, de pretparken in Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn zo goed als allemaal open maar in eigen land blijft het slot op de pretparken. Wie kan dat begrijpen? Een andere tegenstrijdigheid is dat de dierenparken al open zijn sinds half mei. Wat is het verschil met onze sector? Het zou veel beter geweest zijn mochten we deze maand al mogen openen zodat we al geroteerd waren tegen de start van de zomervakantie. Een coronaproof pretpark vraagt een grote aanpassing en dat is wennen.”

Tot eind augustus schrappen we alle evenementen en meet & greets in Plopsaland. Een bezoek zal je verplicht moeten reserveren. Steve Van den Kerkhof

Plopsaland kan niet anders dan de regels volgen. Het plan dat in het verleden werd voorgesteld is gewijzigd. “We zullen werken met dagtickets van 10 tot 18 uur en met avondtickets van 18 tot 22 uur. De medewerkers die in nauw contact komen met de bezoekers zullen een mondmasker dragen. Lijnen op de grond tonen de looprichtingen en ook bij de attracties zullen we de wachtrijen aanduiden. Medewerkers zullen met rugsproeiers zorgen dat alles ontsmet is. Het Plopsa Theater blijft tot eind augustus dicht. Tot dan vinden er ook geen evenementen plaats in ons pretpark en de meet and greets zijn deze zomer geschrapt. We rekenen op dezelfde personeelsbezetting als vorig seizoen maar het omzetcijfer zal tot 80 procent lager liggen. In pretparken in de buurlanden stellen ze vast dat de mensen minder consumeren en dat zal bij ons waarschijnlijk ook zo zijn. Sowieso zullen we maar een beperkt aantal bezoekers kunnen toelaten. Deze zomer zal je verplicht een pretparkbezoek vooraf moeten reserveren.”