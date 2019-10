Plopsaland De Panne is morgen woensdag open ondanks stormschade GUS

15 oktober 2019

17u31 0 De Panne Ook in het pretpark Plopsaland De Panne is er schade door het stormweer. Toch kan het park morgen open.

“Naast omgewaaide bomen zijn er ook parasols, panelen en enkele decoratiestukken beschadigd geraakt”, meet persverantwoordelijke Chelsea Vanhullebusch de schade op. “We hebben de hele dag hard gewerkt zodat we Plopsaland morgen woensdag gewoon weer kunnen open doen. Gelukkig was er niemand in het park toen de storm voorbij raasde dus gewonden vielen er niet. Er zijn ook geen attracties beschadigd.” In oktober is het pretpark nog elke woensdag open. Tijdens de herfstvakantie elke dag. Vanaf november is dat enkel in het weekend.