Plopsa sluit zijn Belgische parken tot en met 3 april Gudrun Steen

13 maart 2020

16u58 68 De Panne Mayaland Indoor en Plopsaqua in De Panne en Plopsa Indoor Hasselt zijn gesloten tot en met 3 april.

“De geplande season kick-off van Plopsaland De Panne op zaterdag 28 maart zal niet plaatsvinden”, overloopt Plopsa ceo Steve Van den Kerkhof de coronamaatregelen. “Onze Vlaamse parken sluiten we tot en met 3 april. Plopsa Coo is tijdens de winter niet open.” En er zijn ook gevolgen voor de buitenlandse parken. “Plopsa Indoor Coevorden in Nederland blijft open maar het maximale aantal bezoekers op hetzelfde moment is 100”, schetst Van den Kerkhof. “Ook Holiday Indoor in Duitsland is open tijdens de weekends met een maximum van 950 mensen. Majaland Kownaty in Polen is gesloten tot en met 31 maart.” De seizoensopening van de parken in het weekend van 4 en 5 april blijft voorlopig op de kalender staan.

Alle tickets met een beperkte geldigheid die normaal vervallen in maart of april kunnen tot eind juni dit jaar gebruikt worden. Ook kortingsbonnen en vouchers mogen tot eind juni gebruikt worden. Er wordt een compensatie voorzien voor Plopsa-abonnees van zodra er geweten is hoeveel dagen het park is gesloten. Schoolreizen kunnen tot eind april geannuleerd worden. Groepsbezoeken kunnen naar een latere datum verschoven worden. Het ticket van de afgelaste kick-off kan gebruikt worden voor de Nacht van de Abonnees op 4 juli. De Proximus Klantendag op 4 april gaat niet door. De voorstelling van Sneeuwwitje in het Proximus theater wordt verplaatst naar dit najaar. De tickets blijven geldig.