Plopsa moet vandaag 225 seizoensmedewerkers ontslaan: "Sociaal bloedbad zonder het te willen" Gudrun Steen

01 april 2020

09u52 0 De Panne Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof is er het hart van in, want vandaag moet hij 225 seizoensmedewerkers ontslaan. "We richten een sociaal bloedbad aan en dat willen we helemaal niet", reageert de CEO.

"Eind februari, begin maart hebben onze seizoensmedewerkers hun contract ondertekend. Die zijn werkzaam in ons parken in De Panne en Coo, in de andere parken hebben we geen seizoensmedewerkers. Net voor we onze parken konden openen, brak de coronacrisis uit en hebben we al onze personeelsleden economisch werkloos gezet, ook die met een seizoenscontract. Donderdagavond verscheen op de website van de RVA dat wie nog geen dag heeft gewerkt na het ondertekenen van de overeenkomst, geen recht heeft op een economische werkloosheidspremie die 70 procent van zijn wedde bedraagt. Dat betekent dus dat wij noodgedwongen 225 mensen op straat moeten zetten. Doen we dat niet, dan kunnen ze geen stempelgeld trekken. Komt daarbij dat wij alle seizoensvacatures hadden ingevuld, maar door deze zet van de RVA dreigt de heropstart van ons seizoen nog meer tijd in beslag te nemen. Nu al mag je rekenen dat het zeven tot negen dagen duurt vooraleer we onze parken kunnen openen. Maar als we plots 225 seizoensmedewerkers moeten zoeken, zal dat meer tijd vragen. Want wie zegt me dat de mensen die we nu hebben aangeworven na de coronamaatregelen nog willen terugkomen?", zegt Van den Kerkhof.

"Wat me het meest stoort is dat we een sociaal bloedbad aanrichten zonder dat we dat willen. Hetzelfde geldt trouwens voor vaste medewerkers. Zo hebben wij begin dit jaar een paar contracten afgesloten met mensen die op 1 april vast in dienst zouden komen. Die hebben hun vorige job opgezet en nu moeten we hen wellicht ontslaan. Dit is onbegrijpelijk." (GUS)