Plopsa moet dan toch zijn seizoensmedewerkers niet ontslaan Gudrun Steen

05 april 2020

11u17 0 De Panne Het kan soms snel veranderen in tijden van crisis. Dat ondervindt de Plopsa-groep. Het kan soms snel veranderen in tijden van crisis. Dat ondervindt de Plopsa-groep. Vorige week moest het noodgedwongen nog zijn 225 seizoensmedewerkers ontslaan, morgen krijgen ze telefoon dat ze toch in dienst mogen blijven.

“Ik ben opgelucht”, reageert Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. “We hebben net van de RVA vernomen dat onze seizoensmedewerkers nu toch niet op straat staan. Morgen zullen we die allemaal contacteren om het goede nieuws te melden.”

Hoe zat dat nu weer? “Voor de coronamaatregelen die sinds 13 maart van kracht zijn hadden onze 225 seizoensmedewerkers van Plopsaland De Panne en Plopsa Coo hun contract ondertekend”, legt Steve uit. “Er waren ook een handvol vaste medewerkers die dit jaar hun contract hadden afgesloten met de bedoeling om op 1 april te starten. Plots verscheen op de website van de RVA dat wie nog geen dag had gewerkt na het ondertekenen van de overeenkomst, geen recht had op een economische werkloosheidspremie die 70 procent van zijn wedde bedroeg. Het was onbegrijpelijk dat we zoveel mensen noodgedwongen op straat moesten zetten. We hebben er ons niet bij neergelegd en bleven druk uitoefenen. Met resultaat, zo blijkt want op de website van de RVA lezen we dat mensen die voor de coronacrisis een contract hadden getekend nu toch economisch werkloos gesteld kunnen worden. Dat wordt morgen het eerste werk dat ik ga doen, al mijn mensen bellen dat ze toch aan boord mogen blijven. Onze medewerkers krijgen daardoor iets meer geld en we kunnen op hen een beroep blijven doen wanneer we onze parken opnieuw kunnen openen. Dat betekent een enorme tijdswinst. Ik ben vooral blij dat we een sociaal bloedbad hebben kunnen vermijden.”