Plopsa kan niet opengaan in april, maar post tips op Facebook om pret naar je huiskamer te brengen Gudrun Steen

20 maart 2020

14u04 48 De Panne De strenge coronamaatregelen treffen ook de Plopsa-group. Alle 358 vaste werknemers van de binnen- en buitenlandse parken zijn economisch werkloos. De seizoensopening in de paasvakantie valt ook in het water. Om dat goed te maken post Plopsa regelmatig leuke filmpjes op Facebook met tips om het pretpark naar je eigen huiskamer te brengen.

“Als we onze Plopsa-parken op slot moeten houden tot eind april dan verwacht ik een omzetverlies van 10 miljoen euro”, zegt ceo Steve Van den Kerkhof. “Nu al zijn alle vaste medewerkers economisch werkloos. Ook ikzelf uit solidariteit, want ik heb nog nooit zo hard gewerkt. Er zijn er nog een 25-tal aan de slag, grotendeels van thuis uit, om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Eens dat allemaal geregeld is, zal hier niemand meer werken. Onze 402 seizoensmedewerkers zijn ook economisch werkloos tot we meer zekerheid hebben. De 2.500 jobstudenten die we allemaal hebben gevonden moeten thuis blijven. De gezondheid van onze medewerkers staat nu op de eerste plaats. We ondergaan alles en wachten af.”

Ondanks een omzetverlies van miljoenen gaan voorlopig alle geplande investeringen door Steve Van den Kerkhof

Nieuwe attracties

De bouw van het eerste Plopsa-hotel in De Panne ligt nog niet helemaal stil. “Er is nog een kwart van de werkmensen aan de slag. Dat gaat vooral over de decoratie. We wilden openen tussen juli en september dit jaar maar pinnen ons niet meer vast op een datum. Hetzelfde geldt voor ons waterpark in Landen-Hanuit. Ook daar draait het bouwvakkersteam op een kwart, dus is het niet zeker of we de deadline van december zullen halen. De werken voor de nieuwe achtbaan in Plopsaland De Panne liggen stil. Tachtig procent van de fundering is geplaatst. De camping in De Panne gaat deze zomer alvast niet open. Kamperen had gekund vanaf juni maar nu dus niet. We verwachten dan wel een omzetverlies van enkele miljoenen, toch gaan voorlopig alle geplande investeringen door. Ik denk maar aan nieuwe pretparken in Polen en Tsjechië. Door de coronacrisis is het momenteel niet mogelijk om alle vergunningen af te werken, want dat behoort tot de niet dringende taken van de ambtenaren die aan de slag blijven.” Plopsaland De Panne, en ook alle andere Plopsa-parken zien dus de seizoensopening in de paasvakantie in het water vallen. “Gelukkig hadden we de kilo’s paaseitjes nog niet besteld”, aldus nog Van den Kerkhof. “Wanneer we kunnen openen hangt af van de beslissing van de overheid. Als we groen licht krijgen, dan duurt het een week voor we onze parken operationeel krijgen. Alle attracties zijn wel al gekeurd.”

Plopsa-amusement

Ondertussen verspreidt Plopsa wel amusement via de sociale media. Morgen zaterdag kan je via de Facebookpagina van Plopsa vanaf 19.30 uur live een dj-set van Zina meemaken. Zina heet in het echt Arezina De Koker (17) uit Hillegem. Al van haar negende staat ze op het podium in Plopsaland. Ze lijdt aan een aandoening waarbij ze niet genoeg antistoffen aanmaakt om tegen allerlei infecties te vechten en moet dus noodgedwongen thuis blijven. Regelmatig post Plopsa ook leuke filmpjes om thuis uit te proberen. Zo vind je op YouTube de beelden als je zoekt op Heidi The Ride. Speel die af op jouw televisie en haal die wasmand maar boven. Dolle pret verzekerd.