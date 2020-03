Plopsa investeert in een indoorpretpark rond Maya de Bij in het Tsjechische Praag Gudrun Steen

10 maart 2020

11u54 0 De Panne Plopsa verovert verder de wereld. Na pretparken in Nederland, Duitsland en Polen wil het volgend najaar een indoorpretpark in Praag openen. Het werkt daarvoor samen met twee private investeerders.

In Praag zal het overdekte pretpark rond het Studio 100-figuurtje Maya De Bij, net zoals in Plopsaland De Panne, bestaan uit een vijftiental attracties waaronder een achtbaan, zweefmolen en valtoren. “De goede ligging heeft ons mee over de streep getrokken”, zegt Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. “Het ligt vlakbij de luchthaven van Praag en bij een winkelcentrum. Voor de realisatie werken we samen met twee Tsjechische partners. Dat zijn het vastgoed- en investeringsbedrijf TNI Group en de investeringsgroep KAPRAIN. Die laatste is de bouwheer en wil het investeringsbedrag niet vrijgeven. We kiezen voor zo’n joint venture omdat de lokale partners de plaatselijke regelgeving het beste kennen. Onze rol in het verhaal is de coördinatie en de opvolging van het bouwproces en later de opstart van het park en advies tijdens de exploitatie. In Polen hebben we een gelijkaardige constructie opgezet. Daar openden we in 2018 Majaland Kownaty dat ondertussen een kwart miljoen bezoekers over de vloer kreeg. Binnenkort starten we in Polen met de bouw van een tweede pretpark in Warschau.”