Personeelslid van tabaksshop rijdt vluchtende dief klem Bart Boterman

13 juli 2020

15u45 3 De Panne Een Franse tabaksdief die zaterdag toesloeg in een tabaksshop in de Garzebekeveldstraat in Adinkerke, is klemgereden door een personeelslid van de shop.

Volgens de politie Westkust vond de diefstal zaterdag plaats rond 11.40 uur. De dief had twaalf potten tabak ter waarde van zo’n 100 euro in zijn winkelmand gelegd, maar verliet de zaak zonder betalen. Hij plaatste de potten tabak in zijn koffer en reed weg. Een personeelslid zag het gebeuren en ging erachteraan met de wagen. In de Duinkerkekeiweg werd de wagen van de Fransman klemgereden. Het personeelslid kon de tabak recupereren, maar de dief vluchtte alsnog weg met de wagen. De man was al in Frankrijk toen de politie werd verwittigd.

Er is een onderzoek opgestart, maar de dief bleek met een gestolen nummerplaat rond te rijden. Hij verplaatste zich met een grijze Renault.