Pedofiele leraar (45) maakte twee slachtoffers, raadkamer verlengt zijn aanhouding Bart Boterman

28 januari 2020

13u57 3 De Panne De leraar (45) uit De Panne die werd aangehouden op verdenking van verkrachting en aanranding van een minderjarige jongen in Nieuwpoort, blijkt ook een tweede slachtoffer te hebben gemaakt. Dat meldt het parket van Veurne. De man moet minstens een maand langer in voorhechtenis blijven, werd dinsdagmorgen beslist in de Veurnse raadkamer.

De feiten kwam aan het licht toen getuigen vorige woensdag zagen hoe een oudere man seksueel contact had met een minderjarige jongen in een wagen op de zeedijk in Nieuwpoort. De man zou zich oraal hebben laten bevredigen. De getuigen konden de nummerplaat noteren, verwittigden de politie en zo ging de bal aan het rollen. De verdachte bleek de 45-jarige Erik D.C. uit De Panne, die als leraar houtbewerking les gaf in een middelbare school in Leuven. De man is er met onmiddellijke ingang ontslagen. Volgens de directie van de Leuvense school is nooit iets gemerkt van grensoverschrijdend gedrag.

Volgens het parket van Veurne blijkt er na onderzoek nog een tweede slachtoffer te zijn. “Bij het ene slachtoffer wordt de man verdacht van aanranding en verkrachting, bij het andere slachtoffer is er enkel sprake van aanranding. De feiten staan los van zijn beroep en deden zich voor buiten de schoolse context”, laat het parket weten. Erik D.C. werd vorige donderdag al aangehouden en dinsdagvoormiddag is die aanhouding bevestigd in de raadkamer in Veurne.

Eerder ontslagen voor oneerbare voorstellen aan leerlingen

Ook blijkt nu dat Erik D.C. in 2017 nog ontslagen werd als leerkracht op een school in De Panne. “Er kwamen signalen van leerlingen dat de leerkracht soms oneerbare voorstellen deed. De leerkracht is toen in februari geschorst en er is een intern onderzoek gevoerd. Dat onderzoek heeft die aantijgingen bevestigd, waarop de man op staande voet werd ontslagen in juni. Het is een opluchting dat wij toen de juiste keuze hadden gemaakt”, reageerde de directrice van de scholengroep waartoe de school in De Panne behoort.