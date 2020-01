Parket opent onderzoek naar racistische commentaren op sociale media na kapseizen van bootje met vluchtelingen Bart Boterman

22 januari 2020

13u48 20 De Panne Naar aanleiding van vele racistische commentaren op het kapseizen van een bootje met transmigranten in De Panne, is de federale politie een onderzoek gestart. Dat op vraag van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. “Een gespecialiseerde cel van de federale politie onderzoekt wie zich mogelijk schuldig maakte aan inbreuken op de antiracismewet”, zegt procureur Johan Lescrauwaet.

Na de zoekactie naar transmigranten gisterenochtend in en voor de kust van De Panne, doordat hun bootje kapseisde, regende het racistische uitlatingen op sociale media als reactie op krantenberichten. Veel politici veroordeelden de commentaren al.

Ook het parket van Ieper, bevoegd voor dergelijke materie in West-Vlaanderen, vond het allemaal te verregaand. “Er is opdracht gegeven aan de internetrecherche van de federale politie met de vraag om een onderzoek te starten naar inbreuken op de antiracismewet. Binnen de computer crime unit is daar een gespecialiseerde cel voor. Het is een belangrijk signaal om aan te tonen dat dit niet getolereerd wordt", duidt procureur Johan Lescrauwaet van het parket van Ieper.

Celstraffen tot een jaar, boetes tot 8.000 euro

Hoe veel mensen zich schuldig zouden hebben gemaakt aan racisme op het internet, is nog niet duidelijk. “Het onderzoek moet nog beginnen. Elke reactie wordt apart bekeken en getoetst aan de wetgeving. Als we beslissen om die personen te vervolgen, riskeren ze celstraffen van een maand tot een jaar en een boete tot 8.000 euro. Dit is in het verleden al gebeurd met online boodschappen van negationisme”, aldus Lescrauwaet.