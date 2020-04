Pannenaar (62) voor 5.000 euro opgelicht na vals berichtje over blokkeren van zijn bankrekening Bart Boterman

30 april 2020

11u35 0 De Panne Een man (62) uit De Panne deed aangifte bij de politie nadat hij slachtoffer werd van phishing. Hij kreeg een sms-berichtje uit naam van ING waarin stond dat zijn bankrekening geblokkeerd zou worden. Om dat te voorkomen, diende hij op een link te klikken. Dat leidde naar een nagemaakte website van ING waar hij zijn gegevens moest invullen.

De man gaf zijn bankkaartnummer en pincode in op de website. Tien minuten later kreeg hij een telefoon van de dienst fraude van ING, omdat er verdachte betalingen waren voltrokken. Twee betalingen zijn nog tegengehouden, al is één betaling van 5.000 euro toch doorgegaan. De man is met andere woorden 5.000 euro lichter door oplichting, al probeert ING het geld alsnog terug te halen door de rekening van de ontvanger te blokkeren.

De Computer Crime Unit van de politie Westkust is een onderzoek gestart en wil nogmaals waarschuwen voor internetfraude. De politie roept op om uiterst voorzichtig te zijn met bankgegevens op het internet en om nooit in te gaan op sms-berichtjes uit naam van banken. Dit gaat in de meeste gevallen op oplichterij.