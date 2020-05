Pannenaar (35) opgelicht na vals sms’je in naam van FOD Financiën Bart Boterman

29 mei 2020

10u51 0 De Panne Een 35-jarige Pannenaar is het slachtoffer geworden van oplichting door een valse sms'je in naam van FOD Financiën.

In het berichtje stond te lezen dat de man nog 12.88 euro over diende te maken aan de FOD Financiën. In het berichtje stond ook een internetlink. Het slachtoffer ging erop in en voerde enkele handelingen uit met zijn bankkaartlezer. De man bleek uiteindelijk voor 500 euro opgelicht, want het geld werd zonder zijn medeweten overgeschreven naar een onbekend rekeningnummer. De politie is een onderzoek gestart.