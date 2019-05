Paard van Noémie (14) sinds donderdag spoorloos na valpartij op strand De Panne Bart Boterman

31 mei 2019

12u06 122 De Panne Het paard van Noémie (14) uit Dour is al sinds donderdag rond 16 uur spoorloos. De jonge amazone viel op het strand van De Panne van haar paard en het dier sloeg op hol. Het paard rende van het strand naar het natuurreservaat De Westhoek, zo’n 340 hectare groot. Een zoektocht van twee dagen, zelfs met behulp van de federale cavalerie, de reddingshelikopter NH90 en een sportvliegtuigje, zijn tot nu toe vruchteloos. “Precies een speld in een hooiberg”, zegt Stefaan Mergaert van manege De Drie Vijvers.

Het meisje Noémie (14) uit Dour en haar gezin waren donderdag naar manege De Drie Vijvers in De Panne gekomen met hun paard, dat de naam Un Black Imprévu draagt. Van daaruit maakten ze een wandeling op het strand en in de duinen. Maar in de namiddag op het strand, rond 16 uur, schrok het dier van een hond. Noémie viel op de grond en was ongedeerd, maar haar paard rende weg. “Bij het Vissersdorp zagen wandelaars haar paard over een omheining springen en in het natuurreservaat De Westhoek rennen. Noémie, haar familie, mezelf, de politie en de cavalerie hebben de hele namiddag gezocht. Maar ‘s avonds was het paard nog steeds spoorloos. Vrijdag zochten we acht uur lang verder, maar ook dat bleek tevergeefs”, zegt Stefaan Mergaert van manege De Drie Vijvers.

Speld in hooiberg

Ze hadden nochtans hulp gekregen van de reddingshelikopter NH90, die enkele minuten over het reservaat vloog met een warmtecamera. Maar de heli moest snel weer van koers veranderen op weg naar een opdracht. “Een bevriende piloot met een sportvliegtuigje is eveneens overgevlogen om te helpen, maar ook dat leverde niets op. Ik wist niet eens dat het natuurreservaat zo groot was. Na uren ronddwalen lijkt het wel zoeken naar een speld in een hooiberg”, voegt Stefaan Mergaert toe.Dat het paard zelf terugkeert, lijkt volgens hem bijna onmogelijk.

Gedesoriënteerd

“Onze paarden kennen de weg en zouden onmiddellijk terugkeren naar de manege. Maar het paard van Noémie kwam voor het eerst naar onze manege en kent de weg niet. Het dier is wellicht volledig gedesoriënteerd. Dat het richting Frankrijk is gerend, lijkt me overigens weinig waarschijnlijk. Want dan zou het via camping Perroquet moeten lopen en zou iemand dat zien. Het paard kan zich nergens anders dan in het natuurreservaat bevinden”, besluit de uitbater van de manege.

Noémie en haar familie zijn nog tot zaterdagavond in De Panne en hopen hun viervoeter alsnog mee naar huis te kunnen nemen. Zaterdag zoeken ze verder. Wie het paard heeft gezien, belt beter meteen het nummer 101.