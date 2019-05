Paard al sinds gisteren vermist na val van amazone op strand De Panne Bart Boterman

31 mei 2019

12u06 6 De Panne In De Panne is een paard al sinds gisteren rond 16 uur vermist nadat de amazone viel en het dier op hol sloeg. Het incident gebeurde op het strand en het paard rende naar het natuurreservaat De Westhoek. Verscheidene pogingen om het dier te zoeken bleken tevergeefs en ook vandaag gaat de zoektocht verder. De NH90-helikopter zal tijdens een oefening over het natuurreservaat vliegen met warmtecamera.

Het meisje Noémie (14) uit Dour en haar familie waren gisteren met haar paard Un Black Imprévu naar manège De Drie Vijvers in De Panne gekomen, om van daaruit een wandeling te maken op het strand en in de duinen. Maar op het strand schrok het dier van een hond. Noémie viel op de grond en haar paard rende weg. “Bij het Vissersdorp zagen wandelaars het dier over een omheining springen en in het natuurreservaat De Westhoek rennen. Noémie, haar familie, mezelf en de politie hebben de hele namiddag gezocht. Maar ‘s avonds was het paard nog steeds niet gevonden. Het natuurreservaat is erg uitgestrekt en het paard kan zich werkelijk overal bevinden”, zegt Stefaan Mergaert van manège De Drie Vijvers. Het beschermde natuurgebied is namelijk 340 hectare groot.

NH90 met warmtecamera

“Normaal gezien komen paarden steeds op eigen houtje terug naar de manège, omdat ze deze plaats als hun thuis beschouwen. Maar dit paard was gisteren voor het eerst op de manège en kent de plaats niet. Het is de eerste keer in 36 jaar dat een paard een nacht vermist blijft. Ik hoop dat we het dier alsnog snel vinden”, aldus Stefaan.

Volgens de politie Westkust is de cavalerie van de Federale Politie nog steeds aanwezig in het natuurreservaat om het paard te zoeken. Rond 14 uur houdt de NH90-helikopter van de luchtmachtbasis in Koksijde een oefenvlucht. De heli zal boven het natuurreservaat vliegen met een warmtecamera in de hoop het paard te lokaliseren. Noémie en haar familie zijn nog tot morgen in De Panne en hopen hun viervoeter alsnog mee naar huis te kunnen nemen. Wie het paard heeft gezien, belt beter meteen het nummer 101.