Oudere man laat zich voor meer dan 2.300 euro oplichten via internet Siebe De Voogt

20 augustus 2020

12u46 4 De Panne Een oudere man uit het binnenland, met verblijfadres in De Panne, heeft bij de politie Westkust aangifte gedaan van oplichting via internet. Hij werd meer dan 2.300 euro afgetroggeld.

De man kreeg onlangs een mail die zogezegd van zijn schoonzoon afkomstig was. De afzender vroeg hem om dringend geld te storten om zijn gezondheidsproblemen aan te kunnen pakken. Het slachtoffer moest zich naar een shop in Bray-Dunes begeven, enkele coupons kopen om geld te transfereren en de bijhorende codes overmaken. Hij koesterde geen argwaan en deed wat in de mail stond. Ook toen hij de volgende dag een nieuwe mail kreeg om weer vijf coupons te gaan aankopen, volgde de man de instructies. Uiteindelijk deed hij toch aangifte bij de politie Westkust die een onderzoek is gestart. Het totale nadeel bedraagt meer dan 2.300 euro.