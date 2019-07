Oud-burgemeester Ann Vanheste opent ‘Face and Feet’: “Laat je voeten en gezicht verwennen” GUS

02 juli 2019

19u34 4 De Panne Zelf heeft ze eerst haar eigen voeten gepijnigd door van De Panne naar Scherpenheuvel te wandelen. Vandaag verzorgt ze andermans voeten. Oud-burgemeester Ann Vanheste (50) van De Panne stelt haar nieuwe zaak Face and Feet voor. “Als burgemeester stond ik klaar voor de mensen. Vandaag wil ik hen ook gelukkig maken met mijn diensten”, zegt Ann.

“Negen jaar was ik voltijds met politiek bezig als burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger”, vertelt Ann. “Na de gemeenteraadsverkiezing in oktober vorig jaar kwam daar abrupt een einde aan. Niet omdat de mensen me niet meer wilden, want ik had nog steeds de meeste voorkeurstemmen, maar wel door het politieke systeem. Ik heb afgezien en liep de eerste weken verloren. Plots had ik niets meer om handen. Ik besliste terug te grijpen naar mijn vroegere passie. Voor ik in de politiek stapte, deed ik al pedicure en permanente make-up. Ik volgde verschillende opleidingen en ben klaar om van Face and Feet een mooi verhaal te maken. Je kan bij mij trouwens ook terecht voor huidverjonging. Mijn praktijk is ingericht in onze woonst in de Stationsstraat 28 in Adinkerke. Ik werk enkel op afspraak.”

Scherpenheuvel

Ann heeft de voorbije weken zelf last gehad van pijnlijke voeten. Niet verwonderlijk, want ze stapte verspreid over elf dagen 230 kilometer. “Dat was een belofte”, zegt Ann daarover. “Onze hond Odille was dodelijk ziek. ‘Als hij geneest, dan stap ik te voet naar Scherpenheuvel’, heb ik toen door mijn tranen heen gezegd. En op miraculeuze wijze is Odille erdoor gekomen. Die wandeltocht had ik nodig om mijn hoofd volledig leeg te maken. Elke dag stapte er wel iemand mee en ’s nachts kon ik meestal bij familie of vrienden slapen die met veel liefde mijn pijnlijke voeten en benen hebben verzorgd. Helemaal ontspannen keerde ik terug. Klaar om een nieuw hoofdstuk te schrijven in mijn leven.”

Oppositie voeren

Ann zit met haar partij DAS op de oppositiebanken. “Ik zal me politiek blijven inzetten in de gemeenteraad. Ze zijn nog niet van mij af”, lacht ze. “Het gebrek aan respect van het nieuwe bestuur tegenover ons, is iets wat me tegen de borst stoot. Toch blijf ik volhouden. Ik ben dat verschuldigd aan onze groep en aan de vele mensen die op ons hebben gestemd. Het ligt niet in mijn karakter om op te geven. Als politicus sta ik ten dienste van de mensen en ook nu als zelfstandige is dat zo. Iemand gelukkig maken is het mooiste wat er bestaat op de wereld en geluk begint bij jezelf. Dat is waarrond het allemaal draait.”

Een afspraak maken bij Face and Feet kan via 0479/47.07.05. Info: www.faceandfeet.be.