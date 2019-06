Opvallende autodiefstal in Nieuwpoortlaan: opengebroken wagen 400 meter verder teruggevonden Bart Boterman

18 juni 2019

16u59 0 De Panne In de Nieuwpoortlaan in De Panne voltrok zich tussen maandagavond en dinsdagmorgen een opvallende autodiefstal. De wagen werd een vierhonderdtal meter verder teruggevonden. Een raam was ingeslagen en de deur geforceerd.

Het slachtoffer, een toerist uit Ukkel, deed dinsdagmorgen aangifte bij de politie. De man had zijn auto maandagavond rond 17 geparkeerd op een parking in de Nieuwpoortlaan maar ‘s morgens om 9.30 uur bleek die spoorloos. Hij begon te zoeken en zag zijn auto een vierhonderdtal meter verder staan, maar met schade.

Voorlopig is onduidelijk wat de bedoeling van de diefstal was. De politie Westkust is een onderzoek geopend. Zo is het mogelijk dat enkel de vierhonderd meter werd gereden met de wagen. Anderzijds kan de auto ook gebruikt zijn bij een crimineel feit. De politie liet de auto onderzoeken op sporen door het labo.