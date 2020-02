Opschorting voor bezit en verspreiden kinderporno, wel verplichte begeleiding Bart Boterman

12u29 2 De Panne Een 22-jarige man uit De Panne heeft de gunst van de probatie-opschorting gekregen van de Veurnse strafrechter voor het downloaden en verspreiden van kinderporno via Facebook. De man moet zich wel verplicht psychologisch en psychiatrisch laten begeleiden voor zijn problematiek.

Het Belgische gerecht kwam de zaak op het spoor dankzij een tip uit de Verenigde Staten, waar zijn IP-adres van S.B. opdook in een grootschalig onderzoek naar kinderporno. De man had een vals Facebookprofiel aangemaakt waarmee hij foto’s ontving en verspreidde, via Messenger en chatboxen van computerspelletjes. Tijdens een huiszoeking vond de politie bezwarend materiaal op zijn computer, die in beslag werd genomen. “Het is door mensen zoals u, die de beelden downloaden en verspreiden, dat er kinderen worden misbruikt. Zo lang de vraag bestaat, zal er een aanbod blijven. U maakt het probleem enkel groter”, sprak de procureur op het proces.

“Ik was in die periode mentaal zwak en depressief, maar weet dat dit geen excuus mag zijn. Ik besef dat dit niet maatschappelijk aanvaard is. Ik heb zelf een neefje van 3.5 jaar en zou nooit willen dat zoiets met hem gebeurt. Dit zal nooit meer voorvallen”, sprak de beklaagde. De rechter besloot hem nog een kans te geven en hem niet meteen naar de gevangenis te sturen dankzij de probatie-opschorting. Daaraan zijn wel voorwaarden gekoppeld zoals de begeleiding.