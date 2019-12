Oppositie valt over hoge som aan investeringen, oud-burgemeester vindt 58.000 euro voor personeelsfeest overdreven GUS

10 december 2019

17u41 8 De Panne Oppositiepartijen CD&Vplus en DAS stemden tegen het meerjarenplan van de gemeente De Panne. DAS ziet het als een aanslag op de financiën en CD&Vplus miste een aantal zaken zoals de ontwikkeling van het Koningsplein. Oud-burgemeester Ann Vanheste (DAS) had vooral problemen met het personeelsfeest dat de gemeentekas 58.000 euro heeft gekost.

Drie uur lang hebben meerderheid en oppositie zich tijdens de gemeenteraad in De Panne gebogen over het meerjarenplan en de belastingen die zo goed als allemaal na jaren werden geïndexeerd. De gemeente investeert 36 miljoen euro, een historisch hoog bedrag volgens burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). Elke schepen nam de tijd om zijn beleidsdomeinen toe te lichten in de gemeenteraad. Dat ging van investeren in gebouwen en wegen tot het wegwerken van kinderarmoede, een evaluatie van het parkeerbeleid, een facelift voor het Cabourmuseum, de oprichting van een kinderfanfare en een kindergemeenteraad.

Daarna was het woord aan de oppositie. “De personeelsbezetting blijft stijgen en er zijn nog vacatures. Alle belastingen gaan de hoogte in. Cultuur wordt stiefmoederlijk behandeld. Er is zelfs geen geld voor villa Le Chalutier dat een nieuwe culturele parel moest worden.” Pol George (CD&Vplus) had onder meer moeite met de 1,2 miljoen euro voor de vernieuwing van de Zeelaan, de straat die acht jaar geleden nog maar is heraangelegd. De renovatiewerken aan het gemeentehuis, de nieuwbouw voor het toeristisch kantoor en de transformatie van de Sint-Pieterskerk tot een bibliotheek nam hij kritisch op de korrel wegens te duur en niet duurzaam genoeg. Partijgenoot Johan Blieck miste de ontwikkeling van het Koningsplein en Frans Buyse vond geen investeringsbedrag terug voor het jukeboxmuseum dat al maanden gesloten is. Ann Vanheste (DAS) tot slot viel over het personeelsfeest dat de gemeente onlangs organiseerde in een feestzaal in Leke. “Alles samen kostte dat liefst 50.000 euro. Als dat zaaien naar de zak is”, liet ze zich ontvallen.

De meerderheid had op alle kritiek een antwoord klaar. In cultuur wordt net meer geïnvesteerd met onder meer de herdenking van Operatie Dynamo. Concrete plannen voor het Koningsplein en Le Chalutier zijn er voorlopig niet. De bibliotheek in de kerk wordt ‘a box in a box’. En over het jukeboxmuseum blijft de meerderheid bij zijn standpunt. Dat gaat pas open als alles in orde is. Op het personeelsfeest waren 300 mensen aanwezig, van wie een aantal, met een mooie staat van dienst, een cheque kregen voor hun inzet. “Bedoeling van het meerjarenplan is om De Panne naar een hoger level te brengen”, besloot de burgemeester.