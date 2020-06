Oppositie scherp: “Pannebon steunt de lokale handel onvoldoende” Gudrun Steen

09 juni 2020

15u09 0 De Panne Nog tot het einde van deze maand kan je voor 50 euro een Pannebon met een waarde van 55 euro online aankopen bij De Panne. Volgens oppositieraadslid Arne Debaeke (DAS) wordt de lokale economie met die bon niet volop gesteund.

“Wat is de top vijf van de handelszaken waar de Pannebon wordt besteed?”, wilde Arne Debaeke weten. Schepen van Lokale Economie Stéphane Buyens (ACT!E) antwoordde: “Daarvoor is het nog te vroeg. Nog niet alle inwoners hebben hun bon gekregen en de andere reguliere Pannebon is nog verkrijgbaar tot het einde van de maand. We merken dat de meer dan 4.500 verkochte bonnen vooral besteld zijn bij warenhuizen.”

Dat was voor Debaeke een kans om in open doel te trappen. “Dus de lokale handelaar is met dit bonnensysteem niet de grote winnaar. Bovendien stel ik vast dat alle inwoners een bon krijgen, ook de mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Dat kon beter verdeeld worden.”

Raadslid Frans Buyse (CD&V) volgde Debaeke deels in zijn kritiek. “Ik dacht dat de bon vooral diende voor de handelaars die tijdens de lockdown hun zaak moesten sluiten. De warenhuizen mochten gewoon openblijven.” Schepen Buyens besloot: “Dat klopt, maar deze crisis voelt iedereen. We zijn blij dat er al zoveel bonnen zijn verkocht en er staat per handelszaak ook een maximumaantal Pannebonnen.”

Info: www.depanne.be/pannebon.