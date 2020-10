Oppositie DAS en schepen Verbrugge blijven weg op gemeenteraad vanavond Gudrun Steen

12 oktober 2020

09u28 0 De Panne Zowel oppositiepartij DAS als schepen Cindy Verbrugge (N-VA) pleiten ervoor om de gemeenteraad digitaal te laten verlopen. Om dat standpunt extra in de kijker te zetten blijven ze vanavond weg op de gemeenteraad die in centrum De Boare in De Panne plaatsvindt.

“Ik heb aan het bestuur gevraagd om voor de gemeenteraad van vanavond ook een digitale deelname mogelijk te maken maar daarop wordt niet ingegaan”, verduidelijkt schepen Cindy Verbrugge. “Dat zou toch moeten kunnen voor personen die tot de risicogroep horen, een attest kunnen voorleggen of die uit burgerzin en zorg voor elkaar liever niet in groep samenkomen. Door de weigering boycot de meerderheid het democratisch principe van besturen en maakt het het voeren van een openbaar, publiek debat onmogelijk. Niet elke stem wordt gehoord omdat er geweigerd wordt digitaal te vergaderen. Daarom verontschuldig ik me voor vanavond. Wij moeten als bestuur het goede voorbeeld geven.”

DAS komt ook niet

DAS komt eveneens niet vanavond. “Ook ik vroeg de burgemeester om de gemeenteraad via ‘Teams’ te laten doorgaan”, zegt Ann Vanheste. “Toch blijft de meerderheid erbij om fysiek te vergaderen met publiek en pers. Het aantal besmettingen blijft stijgen en ook De Panne is niet coronavrij. We moeten onze sociale bubbel verkleinen, evenementen worden afgelast en de horeca moet inboeten. Telewerken is de norm. De gemeente De Panne gaat doodleuk met 21 raadsleden, publiek en pers samen zitten, dat gaat toch wel veel te ver. Wij zullen met onze fractie niet deelnemen aan deze fysieke gemeenteraad. De vorige gemeenteraad leidde tot een quarantaine van minstens 24 uur van alle raadsleden door een mogelijke besmetting.”

De vergadering gaat door volgens de maatregelen. Dat betekent dat iedereen voldoende ver van elkaar zit, dat het mondmasker verplicht is behalve tijdens de vergadering en dat er genoeg ontsmet wordt. Het publiek moet een mondmasker dragen.