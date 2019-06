Opnieuw hotel in opvallend pand dat jaren leegstond GUS

17 juni 2019

13u47 0 De Panne C-Hotels heeft vandaag maandag in de Duinkerkelaan in De Panne de deuren geopend van zijn nieuwste Continental Hotel. Achter de gevel in art nouveau stijl zijn 45 kamers ingericht. Volgend najaar is al een uitbreiding gepland met nog eens een dertigtal kamers.

C-Hotels heeft negen hotels in Blankenberge (Helios), Oostende (Burlington, Cocoon, Andromeda, Upstairs), Middelkerke (Excelsior, Zeegalm, Zon & Zee) en sinds vandaag ook in De Panne. “Dit pand staat al een vijftal jaar leeg maar is altijd een hotel geweest”, weet Xavier Vercaemst. Hij is zaakvoerder van C-hotels en runt het bedrijf samen met zijn vrouw Inge Decuypere en vennoten Jan Dobbelaere en Stefanie Surmont. “In amper zeven maanden tijd hebben we het gebouw uit 1930 een nieuwe look gegeven. Op het gelijkvloers werken we met groene tinten en in de kamers met blauwe accenten maar de art nouveau look hebben we overal doorgetrokken. Van de 45 kamers zijn er 15 gericht naar families met een aparte ruimte voor de kinderen. We bieden enkel een ontbijt aan maar ’s avonds kunnen onze gasten wel genieten van een drankje in de binnentuin. De grootste troef is uiteraard de ligging bij zee. Vanuit een aantal kamers heb je er zelfs zicht op. Een parking hebben we nog niet maar daar werken we aan. Eind volgend jaar breiden we onze zaak uit met een dertigtal kamers en twintig parkeerplaatsen. Dat zou in de loop van 2021 klaar moeten zijn.” C-Hotels investeerde alles samen drie miljoen euro in Continental Hotel in De Panne. Er zijn zeven medewerkers aan de slag. Info: 058 69 68 67 of www.continentalhotel.be.